В Ереване сообщили о достижении взаимопонимания с Баку по вопросам коммуникаций региона

Спикер парламента Армении Ален Симонян отметил, что остаются технические вопросы, которые следует уточнить

ЕРЕВАН, 13 июня. /ТАСС/. Армения и Азербайджан достигли взаимопонимания по вопросу разблокирования региональных коммуникаций, однако остаются технические вопросы, которые следует уточнить. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Есть взаимное понимание по общим вопросам [разблокирования коммуникаций], существующие проблемы носят технический характер, какой груз по какому маршруту <...>. Мы за разблокирование всех дорог", - отметил он.

Вопросами разблокирования региональных коммуникаций занимается рабочая группа вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ. Последнее ее заседание состоялось 2 июня в Москве. Согласно информации армянского правительства, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз.