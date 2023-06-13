13 июня, 08:25
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о помощи Швеции Украине в области информационных войн

По данным телеканала SVT, в переданном Министерству обороны Швеции докладе описывается работа Управления психологической защиты по "усилению объединенной украинской психологической обороноспособности"

СТОКГОЛЬМ, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники шведского Управления психологической защиты работают на Украине с момента начала вооруженного конфликта, оказывая помощь в подготовке местных специалистов в области ведения информационных войн. Об этом в интервью телеканалу SVT заявил начальник одного из отделов ведомства Микаэль Тофвессон.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы обучаем и тренируем украинские ведомства в ведении борьбы на информационной арене", - сказал он.

В переданном Министерству обороны Швеции докладе описывается работа ведомства по "усилению объединенной украинской психологической обороноспособности". "Весной 2022 года мы консультировали украинские органы власти и помогали им в коммуникации со своим населением [, оказавшимся] под угрозой войны. Другим важным вопросом стало развитие устойчивости [психологическому] воздействию извне у тех, кто мог оказаться подвергнутым ему", - рассказал Тофвессон.

Работа шведских специалистов по психологической защите не афишировалась, а их количество не раскрывается. "Наше ведомство не занимается военным троллингом в соцсетях или чем-либо подобным. Думаю, это очень важно подчеркнуть. Скорее, деятельность нашего ведомства надо рассматривать как то, что делает Министерство обороны и Швеция в целом. Мы "поставляем боеприпасы", давая советы и рекомендации о методах [ведения психологической борьбы], оказывая поддержку нашими оценками и анализом. Но защищает себя Украина", - подчеркнул Тофвессон. 

Теги:
ШвецияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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