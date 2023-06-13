Лукашенко заявил, что помиловал Протасевича, так как он сделал все, что обещал

Президент Белоруссии отметил, что один из основателей Telegram-канала Nexta признал неправильность своих поступков

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помиловал одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, так как он сделал все, что обещал, и признал неправильность своих поступков.

"Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", - сказал журналистам Лукашенко, отвечая на вопрос, почему принял решение о помиловании Протасевича и россиянки Софьи Сапеги, сообщает агентство БелТА.