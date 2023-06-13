13 июня, 08:33,
обновлено 13 июня, 08:48

Лукашенко заявил, что помиловал Протасевича, так как он сделал все, что обещал

Николай Петров/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии отметил, что один из основателей Telegram-канала Nexta признал неправильность своих поступков

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помиловал одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, так как он сделал все, что обещал, и признал неправильность своих поступков.

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"Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", - сказал журналистам Лукашенко, отвечая на вопрос, почему принял решение о помиловании Протасевича и россиянки Софьи Сапеги, сообщает агентство БелТА. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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