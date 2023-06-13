СМИ: на Украине погиб финский наемник, воевавший на стороне Киева

Личные данные первого погибшего финского наемника на Украине не раскрываются

СТОКГОЛЬМ, 13 июня. /ТАСС/. Финский наемник убит на Украине в ходе боевых действий в минувшие выходные. Об этом во вторник сообщила финская телерадиокомпания Yle.

По ее данным, погибшему было 30 лет, он воевал на стороне киевских властей. Личные данные финна, который был первым погибшим финским наемником на Украине, не раскрываются, официально он числится пропавшим без вести. Это может свидетельствовать о том, что тело наемника так и не нашли. Как сообщил Yle глава консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер, в Хельсинки знают о гибели своего гражданина.

Участие в боевых действиях на территории иностранных государств не преследуется по финским законам. Как отмечает Yle, около двух десятков граждан Финляндии принимают участие в боевых действиях в Донбассе в качестве добровольцев на стороне российских войск. Один из них, Петри Вильякайнен, погиб в марте 2022 года в ходе боев за освобождение Северодонецка от ВСУ.