Китай считает, что США относятся к Тайваню "как к пешке"

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь также отметил, что Вашингтон использует тайваньцев в качестве "пушечного мяса"

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Пекин считает, что американские власти не озабочены по-настоящему тайваньским вопросом, они относятся к Тайваню как к пешке, а к тайваньцам - как к пушечному мясу. Об этом во вторник на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мне не известно об упомянутой вами ситуации, - сказал он в ответ на просьбу китайской журналистки прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что администрация США разрабатывает планы по эвакуации американцев с Тайваня. - Американская сторона говорит о поддержке Тайваня, но на самом деле она использует Тайвань в качестве пешки, а тайваньцев - в качестве пушечного мяса".

Представитель МИД заявил, что ради американской стратегии по сдерживанию Китая в Вашингтоне "даже разработали план уничтожения Тайваня".

"Я верю, что большинство тайваньцев осознают суть того, что США причиняют вред Тайваню", - резюмировал Ван Вэньбинь.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.