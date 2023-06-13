Евродепутат призвал коллег не спешить с обвинением России в подрыве дамбы в Новой Каховке

Тьерри Мариани напомнил историю со взрывом "Северных потоков", "когда некоторые также немедленно обвинили Россию"

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Поспешные обвинения России в подрыве дамбы в Новой Каховке могут завести ЕС в ту же ловушку, в которой он уже оказался, необоснованно обвинив Москву в подрыве своих газопроводов. Об этом заявил во вторник на пленарной сессии Европарламента (ЕП) французский евродепутат Тьерри Мариани.

"6 июня была взорвана дамба в Новой Каховке. В тот же день привычные комментаторы из этого парламента немедленно назначили Россию ответственной за эту драму, которую я в личном порядке, безусловно, осуждаю. Полагаю, что этот парламент так ничего и не усвоил после собственного участия в раскрутке истории со взрывом "Северных потоков", когда некоторые также немедленно обвинили Россию", - заявил он.

Мариани призвал коллег вспомнить, как с тех пор изменилась риторика в американских СМИ, приведя в пример публикации газеты The Washington Post. По его словам, теперь газета сообщает, что ЦРУ получило сведения о том, что подобная операция готовилась украинскими силами с июня 2022 года. В этой связи он выразил сомнение, что европейские политики рискнут вновь выступить с прежними обвинениями в адрес ответственных "за эту атаку против ЕС".

"Ваш текст гласит, что вы прилежные солдаты гипотетического евроатлантического сообщества. Только вот нет никакого евроатлантического сообщества ни для стран ЕС, ни для Украины. США и НАТО терпят деятельность Европарламента только до тех пор, пока он придерживается курса Вашингтона. Если завтра в Брюсселе выступят с мирной инициативой по Украине, которая будет противоречить американским интересам, Вашингтон разобьет это инициативу в считанные минуты. Давайте найдем пути к нашей независимости на европейском уровне и постараемся найти мирное решение", - заключил он.