Шор не рассчитывает на объективное решение суда по делу о запрете его партии в Молдавии

Политик обратил внимание, что в стране нет закона о запрете политических партий

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Лидер партии "Шор" Илан Шор не рассчитывает на объективное решение Конституционного суда (КС) по запросу правительства о запрете возглавляемой им политической организации.

"Мы не рассчитываем на объективное решение данного суда, потому что это чистый политический заказ", - сказал Шор в интервью телеканалу "Россия-24".

Он обратил внимание, что в Молдавии нет закона о запрете политических партий. Ранее адвокаты партии потребовали отвода председателя Конституционного суда (КС) Николая Рошки, который ранее был адвокатом действующего президента страны Майи Санду.

Правительство Молдавии обвинило партию "Шор" в нарушениях при финансировании формирования, в связях с секретными службами России и планах "саботирования проевропейского курса страны". Как заверил Шор, вне зависимости от решения КС партия продолжит свое существование и работу. У руководства партии подготовлено несколько сценариев, на основе которых они будут продолжать работу и участвовать в выборах, так как пользуются поддержкой населения.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые протесты оппозиции с требованием отставки президента страны и досрочных выборов в парламент. Ранее Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки активистов, выступающих против правительства. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор".