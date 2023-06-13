Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия было его "настоятельным требованием" к РФ

Президент Белоруссии отметил, что в случае агрессии против Минска никакого колебания по его применению не будет

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против республики.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания, - сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА. - Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия".

Говоря о причинах принятия решения о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, президент сказал: "Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

Лукашенко заявил, что размещение в Белоруссии ядерного оружия было его "настоятельным требованием" к Москве.