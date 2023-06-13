Замглавы МИД Ирана Багери направился в ОАЭ

Али Багери планирует встретиться с официальными лицами ОАЭ и обсудить двустороннее сотрудничество, а также несколько региональных вопросов

ТАСС, 13 июня. Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери направился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"В рамках укрепления политики добрососедства и продолжения политических консультаций с соседними странами я направляюсь в ОАЭ, чтобы обсудить с официальными лицами этого государства двустороннее сотрудничество и ряд региональных вопросов, - написал Багери во вторник в Twitter. - Две недели назад государственный министр ОАЭ посещал Иран, и у нас состоялись насыщенные переговоры".

Fars News Agency проинформировало, что 30 мая в Тегеране побывал госминистр иностранных дел ОАЭ Халифа Шахин аль-Марар. В ходе своего визита он встретился с главой МИД исламской республики Хосейном Амиром Абдоллахияном и отметил, что отношения между Ираном и ОАЭ поступательно и успешно развиваются, в том числе на уровне правительств.

2 июня министры иностранных дел Ирана и ОАЭ Хосейн Амир Абдоллахиян и Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели переговоры на полях встречи "Друзей БРИКС" в Кейптауне. В ходе переговоров глава МИД исламской республики пригласил своего коллегу из ОАЭ посетить Тегеран, а также выразил удовлетворение новой позитивной атмосферой в отношениях между странами региона. Абдоллахиян подчеркнул, что укрепление стабильности и безопасности в Персидском заливе является коллективной ответственностью и общим благом для стран региона.

Взаимодействие между Абу-Даби и Тегераном активизировалось в конце 2021 года. В начале декабря 2021 года эмиратский советник по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян посетил иранскую столицу и провел переговоры с Али Шамхани, занимавшим на тот момент пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, а также с президентом Эбрахимом Раиси. 14 сентября прошлого года ОАЭ вернули в Тегеран посла, отозванного в 2016 году.

Уровень дипломатического представительства ОАЭ в Иране понизился после того, как иранские демонстранты, возмущенные казнью шиитского священнослужителя Нимр ан-Нимра в Саудовской Аравии в январе 2016 года, ворвались на территорию саудовского посольства в Тегеране.