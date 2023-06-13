МИД ФРГ сообщил о контакте с Россией для получения консульского доступа к Демури Воронину

Политолога осудили за государственную измену

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии находится в контакте с российскими властями для получения консульского доступа к осужденному за государственную измену политологу Демури Воронину. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщили в МИД ФРГ на просьбу прокомментировать информацию издания Der Spiegel о том, что близкие Воронина обратились к правительству Германии с просьбой об оказании помощи.

"Дело известно Министерству иностранных дел", - отметили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ. При этом там уточнили, что речь идет о человеке с немецким и российским гражданством. "Посольство Германии в Москве и Министерство иностранных дел ФРГ с самого начала занимались этим делом, поддерживали и продолжают поддерживать контакты с российскими властями с целью получения консульского доступа", - подчеркнули в МИД ФРГ.

В воскресенье журнал Der Spiegel сообщил о том, что друзья и близкие осужденного за государственную измену политолога Демури Воронина направили письмо в Министерство иностранных дел ФРГ с просьбой о помощи. В нем они утверждали, что "положение Воронина безнадежно". "Если ему не помогут, следующие 13 лет он проведет в тюрьме", - указывалось в тексте. При этом невеста Воронина Евгения Козьменко заявляла, что ее возлюбленный "никогда не работал на Федеральную разведывательную службу Германии".

9 марта Мосгорсуд приговорил к 13 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима политолога Демури Воронина, который проходил по одному из эпизодов дела бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Отмечалось, что защита осужденного не стала обжаловать приговор, и он вступил в законную силу. Демури Воронин имеет гражданства Германии и России и до ареста проживал в ФРГ.

Как ранее рассказал ТАСС адвокат Сафронова Иван Павлов (признан иноагентом), по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248.

Политолог был арестован в феврале 2021 года по обвинению в государственной измене. С его консалтинговым агентством сотрудничали несколько десятков российских политологов и журналистов. По некоторым данным, после задержания он дал выгодные следствию признательные показания, которые легли в основу одного из эпизодов дела Сафронова. Последний приговорен Мосгорсудом к 22 годам лишения свободы за госизмену.