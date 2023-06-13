Reuters: ФРГ планирует купить шесть систем ЗРК IRIS-T для своих ВВС

По данным агентства, общая стоимость шести ЗРК составляет примерно €900 млн

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Германия планирует купить шесть систем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T SLM средней дальности для своих ВВС. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, общая стоимость шести ЗРК составляет примерно €900 млн. На данный момент Берлин приобрел две установки IRIS-T SLM, произведенные компанией Diehl BGT Defence для Украины, и пообещал отправить Киеву еще две системы, но пока не оснастил ими свои собственные силы, отмечает агентство.

Дальность пуска ракеты IRIS-T SLM - 40 км, досягаемость по высоте - 20 км.