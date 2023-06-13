Президент Кении возглавил квартет IGAD по мирному урегулированию в Судане

Политическое урегулирование конфликта начнется в течение трех недель

ПРЕТОРИЯ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Кении Уильям Руто получил полномочия от Межправительственной организации по развитию (IGAD) инициировать во главе квартета (Кения, Сомали, Южный Судан, Эфиопия) переговоры между противоборствующими в Судане сторонами с целью достижения мирного урегулирования в этой африканской стране. Соответствующая договоренность была достигнута на состоявшемся 12 июня в Джибути саммите IGAD.

"В течение трех недель по инициативе квартета должен начаться инклюзивный политический процесс по политическому урегулированию конфликта в Республике Судан", - цитирует во вторник коммюнике встречи в верхах кенийская газета The Star.

Решением саммита сформирован миротворческий квартет с участием лидеров Кении, Сомали, Южного Судана и Эфиопии, который возглавил кенийский президент Руто. Ему поручено созвать в течение ближайших трех недель встречу квартета для прямых переговоров с двумя лидерами противоборствующих в Судане группировок. Ожидается, что она пройдет в столице одной из стран региона.

В минувшем апреле Кения предложила свои услуги в качестве посредника противоборствующим сторонам в Судане с целью восстановить мир в африканской стране. При этом Руто заявил, что его страна готова стать местом проведения соответствующих консультаций. Сейчас Кения заручилась поддержкой IGAD и возглавила квартет, который получил мандат по поиску путей установления мира в Судане.

IGAD - региональная организация восьми африканских стран. Она объединяет Джибути, Кению, Сомали, Судан, Уганду, Эритрею, Эфиопию и Южный Судан. Штаб-квартира созданной в 1986 году организации находится в Джибути.