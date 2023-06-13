Они требуют увеличения поддержки сектора

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Молдавские фермеры приостановили протесты для переговоров с правительством об увеличении поддержки сектора.

"Было принято решение дать правительству около 10 дней на поиск выходя из сложившейся ситуации. <…> Мы понимаем сложную ситуацию в стране и хотим действовать цивилизованным путем. Ждем встречи с премьер-министром и другими членами правительства", - сказал член административного совета Ассоциации "Фермерская сила" Сергей Иванов в интервью телеканалу AgroTV.

На прошлой неделе молдавские фермеры приступили к акциям по блокированию национальных дорог. Ранее ассоциация попросила правительство ввести временные ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины, выделить компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около $170 за га, выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить налог на добавленную стоимость за приобретение топлива. Кроме того, фермеры считают, что молдавский порт Джурджулешты на Дунае в период с 1 по 31 июля должен экспортировать только молдавскую продукцию.

По данным ассоциации, потери аграриев из-за засухи в 2022 году и падения цен на зерно в 2023 году составят около 2 млрд леев (примерно $112 млн).