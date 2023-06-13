Президент Южной Кореи назвал некорректными слова посла КНР об отношениях республики с США

Юн Сок Ёль считает неуместным поведение Син Хаймина, которое противоречит дипломатическому протоколу

СЕУЛ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал некорректными высказывания посла КНР Син Хаймина об отношениях Сеула с Вашингтоном. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Во вторник президент принял участие в заседании кабинета министров, о позиции Юн Сок Ёля агентству рассказали присутствовавшие на встрече. "Судя по отношению посла Син Хаймина, представляется [сомнительным], что он как дипломат придерживается принципов взаимоуважения и содействия дружбе [между странами]. Наш народ оскорблен неуместным поведением посла", - привело агентство слова южнокорейского лидера.

В администрации президента повторили, что считают высказывания китайского посла противоречащими дипломатическому протоколу. "Мы ожидаем, что китайская сторона внимательно рассмотрит проблему и примет необходимые меры", - сказал представитель офиса южнокорейского лидера.

8 июня посол КНР Син Хаймин встретился с лидером ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёном и обсудил состояние двусторонних связей. "Перед отношениями Республики Корея и КНР стоят вызовы внешнего характера. США наращивают давление на Китай, и некоторые рассчитывают на то, что США победят, а Китай проиграет", - сказал дипломат. По его словам, "те, кто рассчитывает на поражение Китая, впоследствии обязательно пожалеют" об этом.

По мнению сотрудника администрации южнокорейского лидера, "неверные высказывания" посла подразумевали, что Республика Корея проводит "предвзятую политику, которая исключает определенную страну". Чиновник добавил, что главе дипломатической миссии не следует обсуждать проблемные вопросы публично. Сеул намерен строить отношения с Пекином на основе принципов уважения и взаимности, подчеркнули в офисе южнокорейского президента.

Ранее с критикой китайского посла выступили премьер-министр Хан Док Су и министр иностранных дел Пак Чин. 9 июня МИД Республики Корея вызвал китайского посла, "настоятельно рекомендовав не допускать необоснованных и провокационных высказываний". Ведомство указало, что слова Син Хаймина могут расцениваться как вмешательство во внутренние дела.