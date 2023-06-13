Лукашенко на фоне слухов об ухудшении здоровья заявил, что он "жив и будет жить"

Президент Белоруссии посоветовал не волноваться по этому вопросу

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне неоднократно возникавших в последнее время слухов об ухудшении его здоровья посоветовал не волноваться, заявив, что он жив и жить будет.

"Вы не волнуйтесь: я еще жив и жить буду", - приводит слова президента издание "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко заявил, что "все, что было написано [в СМИ об ухудшении его здоровья], - это жуткая неправда". "Просто мне пришлось переносить это на ногах. Никуда не денешься. Парады, здесь мероприятия. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. На ногах лучше не переносить, потому что дольше будешь восстанавливаться", - сказал белорусский лидер.

Очередные слухи об ухудшении здоровья Лукашенко начали распространяться в начале мая. В День Победы белорусский президент был на параде в Москве. Вернувшись в Минск, он принял участие в церемонии возложения венков на площади Победы, но не стал выступать с речью, по его поручению это сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Затем Лукашенко также не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны 14 мая. Официально власти республики не комментировали причину отсутствия Лукашенко. Глава государства появился на публике впервые после слухов о его плохом самочувствии 15 мая, он посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Позднее Лукашенко рассказал, что перенес заражение аденовирусом.

По словам Лукашенко, перенесенная им болезнь "не такая заразная, как коронавирус, но ничего хорошего и приятного нет". "Отходить от этого, как мне сказали специалисты, человек будет долгое время, восстанавливаться окончательно. Три месяца, может", - отметил белорусский президент.

"А все, что писали, что в ЦКБ (Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ - прим. ТАСС) меня возили, еще что-то - я даже не знаю, где эта ЦКБ. И потом. Это глупость и тупость неимоверная. Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей", - уверен Лукашенко.