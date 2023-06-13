Республиканцы планируют лишить финансирования прокурора по делу Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин считает, что расследование в отношении бывшего американского президента является политически мотивированным

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин намерена представить на рассмотрение законодателей проект закона по лишению финансирования спецпрокурора Джека Смита, расследующего дело бывшего президента США Дональда Трампа о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом она заявила в понедельник в ходе выступления в Палате представителей.

"Сегодня я хотела бы объявить, что работаю над законопроектом по лишению финансирования спецпрокурора Джека Смита, его аппарата и расследования", - приводит слова Грин телеканал Fox News. - "Это агрессивная попытка правительства избавиться от главного политического соперника и ведущего кандидата в президенты США Дональда Трампа". Грин считает, что расследование в отношении Трампа является политически мотивированным. Ее предложение поддержал член Палаты представителей Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида). "Это законопроект, который я поддерживаю", - написал он в Twitter.

Грин также заявила о двойных стандартах Минюста США в расследовании дел Трампа и представителей Демократической партии, которые также были уличены в ненадлежащем обращении с секретными документами. Она упомянула, в частности, подобное расследование в отношении действующего президента США Джо Байдена. "Не забывайте о документах Джо Байдена, которые лежат у него в гараже", - сказала Грин.

Ранее спецпрокурор Смит заявил, что обвинение намерено добиваться скорейшего проведения суда над Трампом по делу о предполагаемом ненадлежащем обращении с секретными документами.

Дела о ненадлежащем хранении секретных документов

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Всего, как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трамп Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере, которые, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго.

Параллельно Минюст США расследует с января дело о возможном ненадлежащем хранении секретных документов Байденом, его ведет спецпрокурор Роберт Хёр. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра, открытого при поддержке Пенсильванского университета, нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден был вице-президентом США. По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год - до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).