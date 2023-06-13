13 июня, 09:36,
обновлено 13 июня, 10:26
Военная операция на Украине

WSJ: США намерены предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Muhammed Enes Yildirim/ Anadolu Agency via Getty Images
© Muhammed Enes Yildirim/ Anadolu Agency via Getty Images

По данным газеты, Белый дом согласился одобрить передачу снарядов после серии дебатов о том, какими боеприпасами стоит оснастить танки Abrams

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена готова одобрить поставки на Украину снарядов с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По их данным, Белый дом согласился одобрить передачу снарядов после серии дебатов о том, какими боеприпасами стоит оснастить танки, которые США направят Украине. По словам источника, не осталось никаких препятствий для утверждения поставок этого вида боеприпасов.

Газета отмечает, что власти США пока не определились насчет поставок Киеву других вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, на передаче которых настаивает ряд представителей оборонного ведомства США. Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи утверждает, что кассетные снаряды будут "крайне эффективными".

20 марта стало известно, что власти Великобритании готовы направить на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. 27 марта портал Declassified UK, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил, что британские инструкторы обучали украинские танковые экипажи применению боеприпасов с бронебойными сердечниками из обедненного урана. Токсичная и радиоактивная урановая пыль, которая образуется при разрыве такого снаряда, может представлять опасность для здоровья вдыхающих ее людей. При этом масштабных исследований, посвященных состоянию здоровья людей, проживающих в местах, загрязненных обедненным ураном, не проводилось.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта заявил, что планы поставок снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Президент отметил, что Россия будет вынуждена реагировать на подобные шаги, обладает сотнями тысяч таких боеприпасов, но пока их не применяет. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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