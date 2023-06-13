Лукашенко: бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского хотят вернуться в Белоруссию

По словам белорусского лидера, их не пускают заградотряды

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают заградотряды.

"Говорят - полк Калиновского. Там меньше двухсот человек, уже, может, и сто сегодня: погибло очень много. Они в шоке: "Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить". А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади", - сказал Лукашенко журналистам. Его слова приводит агентство БелТА.