13 июня, 09:43,
обновлено 13 июня, 10:19
Военная операция на Украине

Лукашенко: бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского хотят вернуться в Белоруссию

По словам белорусского лидера, их не пускают заградотряды

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают заградотряды.

"Говорят - полк Калиновского. Там меньше двухсот человек, уже, может, и сто сегодня: погибло очень много. Они в шоке: "Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить". А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади", - сказал Лукашенко журналистам. Его слова приводит агентство БелТА. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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