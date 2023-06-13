Nikkei: НАТО намерена усилить сотрудничество с Японией, РК, Австралией и Новой Зеландией

По данным газеты, речь идет об укреплении взаимодействия в областях кибербезопасности, противодействия ложной информации и деятельности в космосе

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Члены НАТО намерены уже в нынешнем году добиться усиления сотрудничества с властями Японии, а также Республики Корея, Австралии и Новой Зеландии. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei.

По ее данным, члены альянса планируют укрепить взаимодействие с четырьмя государствами в областях кибербезопасности, противодействия ложной информации и деятельности в космосе. Центром координации соответствующего сотрудничества может стать офис НАТО в Токио, открытие которого обсуждается членами альянса. При этом за счет развития контактов с властями четырех стран НАТО рассчитывает повысить степень противодействия активности Китая в регионе, считает Nikkei.

В последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер-министр Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио.