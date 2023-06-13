СМИ: корабли ВМС КСИР Ирана получили на вооружение крылатые ракеты дальностью 2 тыс. км

Они установлены на вертолетоносце "Шахид Сулеймани", сообщили в Тегеране

ТЕГЕРАН, 13 июня. /ТАСС/. Новые крылатые ракеты морского базирования поступили на вооружение ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом во вторник сообщило агентство Fars со ссылкой на командующего ВМС КСИР контр-адмирала Алирезу Тангсири.

"КСИР впервые в истории оснастили свои боевые корабли созданными в нашей стране крылатыми ракетами морского базирования с радиусом действия 2 тыс. км, - цитирует его агентство. - Они установлены на вертолетоносце "Шахид Сулеймани", который также располагает крылатыми ракетами класса "поверхность-поверхность" с радиусом действия от 40 до 2 тыс. км."

В мае этого года Тангсири заявил, что Иран приступил к постройке авианосца нового поколения, коренным образом отличающегося от всех имеющихся в мире. "Одна из главных для нас на сегодняшний день программ - строительство авианосца, аналогов которому в мире не будет", - цитировало его агентство Tasnim.

Командующий ВМС КСИР также отметил богатый опыт Ирана в судостроении, в частности, кораблей "Шахид Рудаки" и "Шахид Махдави". Многоцелевой боевой корабль "Шахид Махдави" поступил на вооружение ВМС КСИР в марте этого года. Он располагает обладающими высокой маневренностью боевыми ракетными катерами класса "Ашура" и "Тарек", а также 99 пусковыми установками ракет дальностью от 10 до 180 км, различными БПЛА, современными комплексами ПРО и РЛС.