Reuters: оружейные компании обсудят с главами МО НАТО увеличение производства снарядов

Как сообщило агентство, отсутствие единых стандартов у различных производителей оружия затрудняет поставки боеприпасов

ТАСС, 13 июня. Главы компаний - производителей оружия на этой неделе обсудят с министрами обороны стран НАТО наращивание производства и внедрение одинаковых стандартов для изготовления артиллерийских снарядов. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Речь идет об ускорении процесса стандартизации НАТО для обеспечения бесперебойных поставок, что поможет в будущем предотвратить задержки и дефицит", - приводит Reuters слова представителя Североатлантического альянса, который сказал это на условиях анонимности в преддверии встречи глав Минобороны.

Как отмечает Reuters, отсутствие единых стандартов у различных производителей оружия затрудняет поставки боеприпасов. По информации агентства, компании заинтересованы в изготовлении снарядов и ожидают заказы на миллиарды евро.

При этом альянс может столкнуться с несогласием со стороны компаний-производителей, потому что подобные действия могут увеличить конкуренцию и снизить цены.