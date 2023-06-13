МИД Армении призвал проверить заявления Баку о нарушениях прекращения огня в Карабахе

В Ереване назвали "фейковыми новостями" сообщения Минобороны Азербайджана

ЕРЕВАН, 13 июня. /ТАСС/. Ереван призывает расследовать все случаи якобы нарушений режима прекращения огня армянскими военными в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, о которых сообщала азербайджанская сторона. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении МИД Армении.

"Мы призываем российские миротворческие силы <...> расследовать все инциденты, о которых сообщил Азербайджан, публично представляя всю ситуацию", - говорится в сообщении.

В Ереване назвали "фейковыми новостями" сообщения Минобороны Азербайджана. "В информационных материалах, опубликованных российскими миротворцами, нарушения режима прекращения огня зафиксированы только азербайджанской стороной", - отметили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Армении добавили, что Ереван подтверждает свою позицию о необходимости направления в Нагорный Карабах международной миссии по установлению фактов, которая должна будет представить информацию о положении на линии соприкосновения и о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы разместились вдоль линии соприкосновения в Карабахе и Лачинского коридора по условиям трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Владимира Путина от 9 ноября 2020 года, которое позволило положить конец боевым действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, начавшимся осенью того же года.