Эрдоган заявил о готовности открыть генконсульство Турции в Шуше

По словам турецкого лидера, это произойдет, когда "пожелают в Баку"

ТАСС, 13 июня. Турция готова открыть свое генеральное консульство в городе Шуша в Азербайджане. Об этом сообщил во вторник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Баку на переговорах в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы готовы открыть генконсульство в Шуше, когда этого пожелают в Баку, и это станет нашим посланием всему миру, в частности Армении", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT.

Шуша до ноября 2020 года находилась под контролем Степанакерта и была возвращена под контроль Баку после 44-дневных боевых действий в Карабахе.