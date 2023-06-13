Украина запросила у Австралии данные о состоянии ее списанных истребителей F-18

По данным агентства AFP, Королевские ВВС Австралии сняли с вооружения 71 истребитель F-18 в период с 2019 по 2021 год и планируют заменить их новыми F-35

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Украина рассматривает возможность получения от Австралии истребителей F-18, списанных из состава ВВС страны, и запросила информацию об их нынешнем состоянии. Об этом сообщил агентству AFP посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко.

"Был сделан запрос. Украина ищет возможности для получения истребителей, в том числе этих", - сказал он.

По данным агентства, Королевские ВВС Австралии сняли с вооружения 71 истребитель F-18 в период с 2019 по 2021 год и планируют заменить их новыми F-35. Часть списанных машин были проданы Канаде, еще 41 находится на военно-воздушной базе близ Сиднея. Близкий к переговорам источник AFP утверждает, что от 12 до 16 из 41 оставшегося истребителя все еще могут подняться в воздух.

На эти самолеты претендует компания из Техаса RAVN Aerospace. Как утверждает агентство, в случае, если Канберра захочет передать их Киеву, предварительно придется получить на это согласие со стороны как техасской компании, так и Вашингтона.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что западные союзники Украины обсуждают передачу Киеву старых истребителей F-18 наряду с F-16. При этом если в Пентагоне не возражают насчет передачи F-16, то для F-18 решение еще не согласовано.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.