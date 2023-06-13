Дания может приобрести партию подлодок для сдерживания ВМФ России на Балтике

По словам депутата Майкла Ааструпа Йенсена, в Копенгагене "активно обсуждают" вопрос закупки субмарин

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Дания изучает возможность приобретения партии подводных лодок для укрепления своего военно-морского потенциала и сдерживания российского флота в Балтийском море. Об этом в понедельник сообщил американский портал Breaking Defense со ссылкой на заявление главы внешнеполитического комитета датского парламента Майкла Ааструпа Йенсена.

"Дания очень стратегически [выгодно расположена], а это означает, что все корабли ВМФ России должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, и поэтому нам необходимо усилить нашу глубокоэшелонированную оборону, что является для нас совершенно новым вызовом", - отметил датский парламентарий.

По словам депутата, в Копенгагене "активно обсуждают" вопрос закупки субмарин. Как отметил глава внешнеполитического комитета, члены парламента Дании также рассматривают возможность передачи функции усиленной охраны своих вод ВМС союзных государств. Он не стал раскрывать подробности подобного сотрудничества.

Дания сняла с вооружения подлодки в 2004 году. В прошлом году в Копенгагене решили в ближайшие несколько лет инвестировать в развитие национальных ВМС 40 миллиардов датских крон (порядка $58 млн). Эту сумму могут потратить на замену четырех фрегатов класса "Фетида", введенных в эксплуатацию в начале 1990-х годов.