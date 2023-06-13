В Венгрии считают необходимым продолжать диалог с Россией

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, нужно продолжать поиски путей мирного урегулирования конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 13 июня. /ТАСС/. Венгрия по-прежнему считает необходимым сохранять открытыми каналы связи с Россией, чтобы продолжать поиски путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметивший, что поддерживает контакты с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Главный вопрос сейчас заключается в том, как достичь мира [на Украине], а для этого надо сохранять возможности общения. Ведь если мы не будем готовы к общению, то мы потеряем надежду на достижение мира", - сказал Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI, запись которого была размещена на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы считаем, что каналы связи [с Россией] должны оставаться открытыми", - подчеркнул министр, напомнив, что в начале марта во время министерского совещания Группы двадцати в Нью-Дели состоялась краткая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с Лавровым. "Я тоже продолжаю диалог с господином Лавровым, потому что если мы не будем разговаривать, то мы потеряем шанс на мир", - отметил Сийярто.

Он выразил уверенность в том, что украинский конфликт "не закончится на поле боя, он может закончиться только за столом переговоров". "Поэтому надо вести диалог", - заключил глава венгерского МИД.