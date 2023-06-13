13 июня, 10:57

Азербайджан и Турция в 2023 году проведут 16 совместных военных учений

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, Баку и Анкара будут продолжать выступать с единых позиций во внешнеполитической сфере

БАКУ, 13 июня. /ТАСС/. Азербайджан и Турция в этом году проведут 16 совместных военных учений, шесть из них уже проведены. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы сегодня говорили о наших будущих планах в области обороны и оборонной промышленности. С удовлетворением отметили, что в этом году будут проведены 16 совместных военных учений, шесть из которых уже проведены", - сказал Алиев.

По его словам, после второй карабахской войны он говорил, что азербайджанская армия будет развиваться по турецкой модели. "Мы это наглядно видим", - добавил глава государства.

Алиев подчеркнул, что Баку и Анкара будут продолжать выступать с единых позиций во внешнеполитической сфере. "Фактор азербайджано-турецкого единства является важным для развития, стабильности и безопасности в регионе", - отметил он.

Эрдоган прибыл в Азербайджан с государственным визитом. Турецкий президент традиционно после выборов первыми посещает Азербайджан и Турецкую республику Северного Кипра. Второй тур выборов президента Турции состоялся 28 мая. Эрдоган одержал победу, получив 52,18% голосов. 

Теги:
АзербайджанТурцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭрдоган, Реджеп Тайип
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