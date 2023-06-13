13 июня, 11:17
Военная операция на Украине

Министр обороны Украины рассказал о требовании Запада убивать как можно больше россиян

EPA-EFE/ Thomas Lohnes/ POOL
Министр обороны Украины Алексей Резников
© EPA-EFE/ Thomas Lohnes/ POOL

По словам Алексея Резникова, это произошло в начале специальной военной операции в ответ на запрос Киева об оказании помощи

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Запад после начала специальной военной операции России на территории Украины в ответ на запрос Киева на оказание помощи призывал убивать как можно больше россиян. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Мы спросили: "Можно нам [ПЗРК] Stinger?". Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится", - приводит во вторник журнал Foreign Affairs слова Резникова.

8 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал журналистам, что руководство Украины было готово к урегулированию конфликта с Россией, но отказалось из-за давления США. На прошлой неделе посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя очередной американский пакет военной помощи киевским властям, заявил, что администрация Соединенных Штатов не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на УкраинеРезников, Алексей Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
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