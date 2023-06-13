Премьер Косова представил свой план деэскалации в крае и запросил встречу с Вучичем

По словам Альбина Курти, он ранее ознакомил со своим планом из пяти пунктов послов стран "Квинты"

БЕЛГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти во вторник представил свой план деэскалации ситуации на севере края, один из его пунктов предусматривает возвращение Белграда и Приштины за стол переговоров и личную встречу главы кабмина самопровозглашенной республики с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщил портал Kosovo Online.

По словам Курти, он ранее ознакомил со своим планом из пяти пунктов послов стран "Квинты" (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция). Подготовленный им документ предусматривает привлечение к ответственности всех сербских протестующих, которые, по мнению Приштины, применяли насилие в отношении бойцов сил НАТО для Косова (СДК), а также косовских полицейских и журналистов. Премьер непризнанной республики настаивает на "выводе насильственных групп", подразумевая под ними сербских жителей севера края. Кроме того, он выдвинул требование о совместных оценках безопасности ситуации в северных муниципалитетах со стороны командования СДК и косовской полиции каждые 15 дней.

Курти согласился провести внеочередные муниципальные выборы в населенных сербами общинах. Он также хочет проведения личной встречи с Вучичем в Брюсселе до конца текущей недели.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар и спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак 6 июня встретились с Курти. Они потребовали от Приштины провести внеочередные выборы в северных муниципалитетах Косова с участием косовских сербов. Президент непризнанной республики Вьоса Османи подтвердила возможность проведения нового голосования, при этом она выдвинула подписание не менее чем 20% местных избирателей соответствующей петиции в адрес Приштины в качестве условия для новых выборов. В Белграде заявили, что Курти ищет предлоги для невыполнения требований США и ЕС по деэскалации ситуации на севере края и сообщили о том, что Приштине придется пойти на уступки перед сербским населением края ради участия сербов в новых муниципальных выборах.