В Киеве предложили ввести уголовную ответственность за непригодность бомбоубежищ

Глава администрации Сергей Попко предложил выделить дополнительные средства на обустройство и содержание защитных сооружений, обеспечить доступ к имеющимся и открыть новые укрытия

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Киевская городская военная администрация (КГВА) предложила внести в законодательство изменения, вводящие уголовную ответственность за неудовлетворительное состояние укрытий гражданской обороны. Об этом сообщил глава столичной военной администрации Сергей Попко по итогам проверки бомбоубежищ, проведенной с 3 по 10 июня и выявившей свыше трети укрытий, непригодных к использованию.

"Более трети непригодных укрытий в Киеве <...> - это результат безответственных и несистемных управленческих решений", - цитирует Попко Telegram-канал КГВА.

Глава администрации предложил выделить дополнительные средства на обустройство и содержание защитных сооружений, обеспечить доступ к имеющимся и открыть новые укрытия. Кроме того, Попко считает необходимым "проработать <...> изменения в уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности балансодержателей за неудовлетворительное содержание защитных сооружений, за препятствование или недопуск людей к укрытию во время воздушной тревоги, рассмотреть возможность предоставления полномочий работникам Национальной полиции и ГСЧС по привлечению нарушителей к административной или уголовной ответственности".

По информации КГВА, комиссия, проверявшая состояние укрытий, установила, что более трети из них непригодны, а соответствует всем требованиям без замечаний лишь шестая часть. "При этом абсолютно свободный доступ есть к двум третям укрытий", - говорится в сообщении. Отмечается, что причинами непригодности защитных сооружений гражданской защиты являются аварийное состояние или несоответствие техническим требованиям, неудовлетворительное санитарное состояние, подтопление, сырость, грибок на стенах, отсутствие освещения, неудовлетворительное электрооборудование, незащищенность окон.

Вопрос о состоянии бомбоубежищ на Украине был поднят в середине мая, когда жители ряда городов не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. В ночь на 1 июня с этой проблемой столкнулись жители Киева. 2 июня на сайте главы государства Владимира Зеленского появилась петиция в поддержку отстранения мэра столицы Виталия Кличко от должности на время расследования. 12 июня Зеленский пообещал, что к концу недели будут подготовлены решения в адрес должностных лиц, ответственных за состояние бомбоубежищ. Сам Кличко усматривает в давлении на него проявление давнего конфликта с офисом президента из-за опасений команды Зеленского относительно возможного участия Кличко в будущих выборах главы государства.