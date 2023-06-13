Лукашенко: контрнаступление ВСУ показало правильность пути Минска по модернизации оружия

Президент Белоруссии считает, что "Грады", "Шквалы" и "Смерч" "решают большие проблемы на фронте"

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Начавшееся контрнаступление украинских формирований показало правильность принятых руководством Белоруссии решений по обеспечению армии республики вооружениями и боеприпасами. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Ракеты ракетами, [но] высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, [танки производства ФРГ] Leopard, [бронетранспортеры производства США] Bradley уничтожаются так же, как и советские наши танки, и БМП. Мы это увидели недавно в результате первого этапа "контрнаступа" [Украины]. Как оказалось, [реактивные системы залпового огня, РСЗО] "Грады" наши новые, модернизированные, не советские, [РСЗО] "Шквалы", РСЗО "Смерч" и прочие очень нужны и решают большие проблемы на фронте", - приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

Белорусский президент уверен, что Минск пошел правильным путем, отказавшись от производства дорогостоящего вооружения и сделав акцент на модернизированных образцах артиллерийского вооружения, стрелкового оружия, гранатометов и боеприпасов. "Без этого победы никакой не будет на фронте. Техника техникой, но нужны боеприпасы для нее", - подчеркнул Лукашенко.

"Десятки заводов [в Белоруссии задействованы в производстве оружия и боеприпасов]. Приспособили старые наши склады, где хранились боеприпасы", - отметил белорусский лидер.

Президент РФ Владимир Путин 9 июня подтвердил начало контрнаступления украинских силовиков, отметив, что Киев бросил в бой свои стратегические резервы. В российском Минобороны 10 июня сообщили, что украинская сторона за сутки потеряла на южнодонецком и запорожском направлениях девять танков, в том числе четыре танка Leopard, а также 11 боевых машин пехоты, среди которых американские Bradley.