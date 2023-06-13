Премьер Японии выступил за открытие новой эпохи в отношениях с КНДР

Фумио Кисида заявил о необходимости "как можно скорее провести соответствующие переговоры на высшем уровне"

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выступает за решение проблем в отношениях с КНДР и открытие новой эпохи взаимодействия с Пхеньяном.

"Я стараюсь не упускать ни единой возможности для выражения лидеру КНДР Ким Чен Ыну моего стремления решить проблемы между нашими странами и открыть новую эпоху отношений. В связи с этим я считаю, что необходимо как можно скорее провести соответствующие переговоры на высшем уровне", - сказал Кисида во вторник на пресс-конференции в Токио.

Все премьер-министры Японии последних лет, включая Кисиду, выступают за проведение личных переговоров с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, однако настаивают, что тема похищения японских граждан должна быть ключевой в повестке таких встреч.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пяти из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сан Гиль, комментируя вопрос саммита с Японией, заявил, что КНДР готова к проведению встречи на высшем уровне, если Токио перестанет "цепляться за прошлое" и не станет выдвигать обсуждение темы похищенных граждан в качестве условия для переговоров.