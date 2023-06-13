WP: Трамп безуспешно обращался за помощью к известным адвокатам накануне суда

Несколько адвокатов из Флориды отказались взять экс-президента США в качестве своего клиента, сообщает газета

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп безуспешно обращался за помощью к известным адвокатам накануне суда, где во вторник ему предъявят обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По ее данным, Трамп в течение всего понедельника встречался с адвокатами, чтобы обсудить начатое в его отношении дело. Несколько известных адвокатов из Флориды отказались взять экс-президента США в качестве своего клиента, сообщает газета. Уход представителей Трампа в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами Джима Трасти и Джона Роули оказался для него неожиданным, поэтому бывший американский лидер пытался найти адвоката перед выступлением во вторник в Майами. Правила требуют, чтобы практикующие специалисты имели хорошую репутацию в коллегии адвокатов Флориды или получили ее спонсорскую поддержку.

Ранее в понедельник Трамп прибыл во Флориду из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, куда вернется после заседания суда. Оно состоится во вторник в 15:00 (22:00 мск) в Майами. Арест Трампа не планируется, вероятно, он проведет в суде два-три часа. Экс-президент уже назвал новое уголовное дело против него вмешательством в выборы.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного 9 июня в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом.