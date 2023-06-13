В Киеве выделят более $8 млн на закупку и установку модульных укрытий

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, главы районов должны предоставить информацию о необходимости установки таких модулей на территориях школ и детсадов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Киевские власти выделят более $8 млн на покупку до 250 модульных бетонных укрытий. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Департамент муниципальной безопасности Киевской горадминистрации совместно с главным управлением Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по Киеву и главами районных администраций должен определиться с количеством необходимых для города модульных наземных укрытий и местами их установки. Речь идет о приобретении и установке 200-250 модульных бетонных укрытий", - написал он в Telegram-канале.

Соответствующее решение было принято на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, отметил Кличко, добавив, что на эти цели "город выделит 300 млн гривен (около $8,1 млн)".

Кличко подчеркнул, что главы районов должны предоставить информацию о необходимости установки таких модулей на территориях школ и детсадов, где отсутствуют подземные укрытия.

Ситуация вокруг убежищ

4 июня министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил, что проверка бомбоубежищ в Киеве показала, что почти половина из них не работают. 3 июня глава МВД Игорь Клименко сообщил, что проверка бомбоубежищ по всей стране продемонстрировала, что каждое четвертое из них либо закрыто, либо непригодно к использованию. Вопрос о работе бомбоубежищ на Украине был поднят в середине мая, когда жители украинских городов не смогли попасть в укрытия во время воздушных тревог. В ночь на 1 июня с этой проблемой столкнулись жители Киева. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ответственностью столичным чиновникам.

В ответ мэр Киева предложил президенту разделить с ним ответственность, поскольку защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города и контролируются главой военной администрации, которых назначает лично президент. Кличко напомнил Зеленскому, что у мэра нет полномочий не только уволить главу района, но и даже объявить ему выговор. Кличко также направил в правительство письмо с предложением уволить Дмитрия Ратникова - главу Деснянского района Киева, откуда поступило больше всего жалоб на закрытие убежища. В свою очередь Ратников предложил Кличко вместе подать в отставку.

2 июня на сайте главы государства появилась петиция за отстранение Кличко от должности на время расследования ситуации с бомбоубежищами, которая в очередной раз обострила давний конфликт офиса президента с мэром. Сам Кличко считает, что за давлением на него стоят опасения команды Зеленского относительно его возможного участия в будущих выборах главы государства.