Посол ОАЭ назвал ПМЭФ возможностью для Абу-Даби и Москвы найти новые пути сотрудничества

ОАЭ примут участие в форуме в качестве страны-гостя

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) станет возможностью для Абу-Даби и Москвы наметить новые перспективы развития двусторонних отношений, убежден посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

В этом году ОАЭ примут участие в форуме в качестве страны-гостя.

"Это возможность наметить дальнейшие перспективы совместного сотрудничества. Я убежден, что по итогам форума появятся новые мысли о том, как развивать наши отношения в будущем", - сказал посол в комментарии, показанном во вторник в эфире Первого канала.

Директор ПМЭФ Алексей Вальков в эфире Первого канала рассказал о подготовке графиков участников форума. "График руководителей, которые принимают участие в переговорах, расписан посекундно. Мы точно знаем, что приезжают сотрудники протокола, которые замеряют, сколько времени занимает переход из одной точки центра "Экспофорум" в другую, вписывают это в график, настолько плотный график у участников форума", - сказал он.

ПМЭФ в этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.