Сербы вышли на протест на севере Косова из-за ареста местного жителя полицией

БЕЛГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Несколько сотен мирных жителей вышли на улицы в северной части города Косовска-Митровица на севере Косова и Метохии после ареста местного жителя полицейским спецназом, подконтрольным самопровозглашенным косовским властям. Об этом в вторник сообщило агентство Tanjug.

В северной части Косовска-Митровицы во время полицейской операции прозвучали сигналы тревоги. Местные сербы продолжают собираться возле моста, разделяющего северную (населенную преимущественно сербами - прим. ТАСС) и южную (албанскую) части города. С южной стороны моста дежурят усиленные наряды косовской полиции. По данным агентства, задержанным стал местный житель, тренер по кикбоксингу Милан Миленкович.

Ранее косовская полиция задержала Радоша Петровича и Душана Обреновича, сербских жителей севера края. Их обвиняют в применении насилия в отношении бойцов сил НАТО для Косова (СДК) в ходе протестной акции 29 мая. На кадрах видеозаписи митинга видно, что задержанные мирно сидели на земле перед строем военных Североатлантического альянса.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая бойцы СДК оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Ранее во вторник косовский премьер Альбин Курти представил свой план деэскалации ситуации на севере края, один из его пунктов предусматривает возвращение Белграда и Приштины за стол переговоров и личную встречу главы кабмина самопровозглашенной республики с президентом Сербии Александром Вучичем. Он готов провести внеочередные муниципальные выборы в населенных сербами общинах на севере края. При этом косовский премьер настаивает на привлечении к ответственности всех сербских протестующих, которые, по мнению Приштины, применяли насилие в отношении бойцов сил НАТО для Косова, а также косовских полицейских и журналистов.