Премьер Кубы выступил за подготовку большего числа специалистов со знанием русского языка

По мнению Мануэля Марреро, они будут способствовать укреплению торгово-экономических связей Москвы и Гаваны

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро выступил за расширение подготовки специалистов, владеющих русским языком. По мнению премьера, они будут способствовать укреплению торгово-экономических связей Москвы и Гаваны.

"По мере того, как будут укрепляться торгово-экономические, предпринимательские отношения между нашими странами, мы будем нуждаться в людях, которые смогут способствовать укреплению этого процесса, в том числе в тех, которые будут владеть русским языком. <...> И я даже думаю, что, может быть, когда-нибудь придется уже говорить о необходимости расширения количества стипендий. А теперь, когда расширяется туризм, мы больше видим необходимость увеличения количества людей, владеющих русским языком", - сказал он во вторник на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве.

Марреро указал на то, что Россия и Куба укрепляют двусторонние торгово-экономические отношения с целью поднятия их до уровня, "в котором находятся политические отношения".

Глава кубинского правительства находится с официальным визитом в России с 6 июня, он принял участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи 7-9 июня. Мануэль Марреро также поучаствует в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.