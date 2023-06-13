Ситуация обостряется: как Британия реагирует на рекордный приток мигрантов

В Великобритании обостряется миграционная проблема. Показатели бьют все рекорды. С каждым годом мигрантов в стране становится все больше, а в прогнозах — только увеличение их численности. Почему это происходит, как с этим борется Соединенное Королевство и кого не устраивает эта ситуация — в материале ТАСС

Миграция бьет все рекорды

В Великобритании показатель чистой миграции по итогам 2022 года установил новый рекорд — за счет иммигрантов население страны выросло на 606 тыс. человек, следует из отчета Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства. Предыдущий рекорд по показателю чистой миграции был установлен по итогам 2021 года и составил 504 тыс. человек.

За последний год Великобритания, в частности, приняла 114 тыс. беженцев с Украины и 52 тыс. жителей Гонконга. Лондон смягчил для них правила пребывания на территории страны. Так, около 3 млн жителей Гонконга получили право в более простом порядке получать виды на жительство в стране после принятого китайским парламентом в 2020 году закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Довольно остро в королевстве стоит проблема нелегалов, которые попадают на территорию Великобритании через Ла-Манш. В 2022 году их количество увеличилось на 60% по сравнению с 2021 годом, достигнув 45,7 тыс. На протяжении четырех последних лет число нелегалов, пересекающих Ла-Манш с целью добраться до Соединенного Королевства, неукоснительно увеличивается, говорит официальная статистика. Причем в 2023 году в Великобритании ожидают, что Ла-Манш пересекут рекордные 56 тыс. человек.

Почему растет число мигрантов

Одна из главных проблем в рамках текущего кризиса заключается в том, что между Великобританией и Францией не сложились договоренности по поводу регулирования процесса нелегальной миграции через Ла-Манш, не была организована работа ведомств, объясняет ТАСС старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

Лондон и Париж периодически возвращаются к обсуждению этого вопроса. В очередной раз это произошло в ноябре 2021 года, когда в районе Кале затонула шлюпка, перевозившая полсотни нелегальных мигрантов, намеревавшихся добраться до Великобритании. Жертвами крушения стали около 30 человек.

После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что французские власти выступают за заключение соглашения между ЕС и Великобританией для решения проблемы нелегальной миграции. "Мы хотим сбалансированного соглашения между Соединенным Королевством и ЕС, которое могло бы ответить на все существующие проблемы", — говорил Дарманен. Этот документ, как он отметил, "открыл бы для мигрантов законные каналы в Великобританию". Но проблема до сих пор остается на повестке дня.

Среди причин миграционных проблем в Соединенном Королевстве называют и Brexit. До выхода Великобритании из состава ЕС показатель миграции держался на уровне 250 тыс. человек в год, но теперь он кратно увеличился.

После Brexit произошел отток квалифицированной рабочей силы из Великобритании, а она в основном пополнялась за счет приезжих из стран ЕС, объясняет Олег Охошин. Теперь эти места остались вакантны и их пытаются занять жители стран третьего мира.

"Если до Brexit миграционная проблема для Британии заключалась прежде всего в том, что британцы были недовольны притоком мигрантов из бедных стран Евросоюза (Польши, стран Прибалтики, Болгарии, Румынии), то после выхода из ЕС ситуация изменилась", — поясняет ТАСС первый заместитель декана по науке факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

По его словам, приток мигрантов вырос, но это уже не граждане ЕС, а граждане Северной Африки, Ирака, Афганистана, стран Ближнего Востока.

Мигранты полезны Великобритании?

Еще в октябре 2021 года аналитики Reuters утверждали, что Великобритании, которая на протяжении 25 лет пользовалась благами импорта дешевой рабочей силы из менее богатых стран ЕС, после Brexit придется сократить зависимость от мигрантов. Как отмечало агентство, после пандемии и выхода из ЕС британское правительство столкнулось с нехваткой рабочих, требованиями повысить зарплаты и ростом цен.

"После выхода из ЕС Британия, конечно, могла устанавливать свое миграционное законодательство, вводить различные ограничения, но она столкнулась с проблемой — есть большое количество вакансий, которые британцы не хотят занимать, они не хотят работать за низкую зарплату. Достаточно вспомнить проблему с нехваткой водителей грузовиков, которые бы привозили продукты питания в британские супермаркеты. Многие британцы просто не готовы идти работать на таких специальностях, поэтому их в этом заменяют мигранты. Они всячески стремятся туда попасть, через Ла-Манш, например. Для них это выгодно, они понимают, что они там могут заработать", — отметил Игорь Ковалев.

В то же время Лондон дорого платит за содержание на своей территории мигрантов. Как пишет Reuters, по состоянию на конец марта Великобритания предоставляла убежище 109 тыс. человек, 48 тыс. из которых проживают в отелях. Это обходится правительству в £6,2 млн ($7,7 млн) в сутки.

"Ситуация с мигрантами для Британии невыгодна, потому что большинство этих мигрантов — люди без необходимой профессиональной квалификации, которые не могут способствовать росту британской экономики. Скорее, наоборот, они будут оттягивать на себя социальные ресурсы страны и только усугублять те негативные экономические процессы, с которыми столкнулось Соединенное Королевство после Brexit, пандемии и энергетического кризиса 2022 года", — сказал Олег Охошин.

Еще одной проблемой в вопросе мигрантов в Великобритании становится их интеграция в британское общество, которая происходит очень сложно, обратил внимание Игорь Ковалев.

"Миграционные программы — это всегда улица с двусторонним движением. С одной стороны, невозможно полностью отказаться от мигрантов. С другой стороны, привлечение мигрантов — это определенные проблемы, связанные с недовольством местного населения. Баланс плюсов и минусов очень сложный, решить его по щелчку пальцев невозможно", — сказал эксперт.

Правительство борется

Ситуация с мигрантами усугубляется, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с этим, которые звучали еще при премьерстве Дэвида Кэмерона (2010–2016).

С такими же заявлениями теперь выступает и действующий премьер-министр страны Риши Сунак. В интервью телеканалу ITV он пообещал сделать борьбу с нелегалами, прибывающими в страну на надувных лодках через Ла-Манш, одной из главных целей своего премьерства.

Сегодня британское правительство пытается бороться с нелегальной иммиграцией в том числе при помощи запрета на рассмотрение прошений об убежище. В апреле Палата общин парламента Великобритании в третьем чтении одобрила билль, который должен позволить властям высылать из страны лиц, въехавших незаконно и подавших прошение об убежище.

Впрочем, единодушия по этому вопросу в стране нет. Представители правящей Консервативной партии отклонили все поправки, которые предлагали внести в билль представители парламентской оппозиции. Последние выражали обеспокоенность в связи с тем, что будут нарушены права беженцев, которые в родных странах подвергались преследованию.

Незадолго до этого The Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что кабмин надеется в скором времени начать программу отправки нелегалов в Руанду, чтобы они там дожидались рассмотрения своих заявок на предоставление убежища в Великобритании.

После этого, как писала газета Politico со ссылкой на источники в ЕС, союз направил британскому правительству конфиденциальные предупреждения о недопустимости обхода решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для отправки нелегальных мигрантов в Руанду. Как утверждали собеседники издания, предупреждения в адрес Лондона повторялись несколько раз до и после того, как законопроект о нелегальной миграции начали рассматривать в парламенте.

С учетом текущей ситуации едва ли можно говорить, что Сунаку удастся воплотить его намерения в жизнь. "Обещание Сунака — достаточно громкое заявление, которое не имеет под собой достаточного количества административных ресурсов. Скорее всего, оно останется громким политическим лозунгом", — считает Олег Охошин.

В ближайшем будущем ситуация с мигрантами в Великобритании будет только обостряться, отмечает Игорь Ковалев.

"Несмотря на все сложности, которые сейчас есть в экономическом развитии, Британия, как и другие страны Запада, все равно будет оставаться привлекательной для мигрантов из бедных стран. Плюс, конечно, обострение конфликтов, которое мы сейчас наблюдаем в связи с переформатированием международных отношений, тоже будет дополнительным фактором для новых волн мигрантов", — сказал эксперт.

Лидия Мисник