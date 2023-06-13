Командующий Силами НАТО для Косова прибудет в среду в Белград на переговоры с Вучичем

БЕЛГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча, командующий Силами НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR), прибудет 14 июня в столицу Сербии для переговоров с президентом республики Александаром Вучичем на фоне очередного витка обострения на севере Косова и Метохии. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

"Мы сделаем абсолютно все, чтобы защитить мир и избежать конфликта и войны, которых так хочет [премьер-министр непризнанного Косова] Альбин Курти, - подчеркнул Петкович. - Завтра в Белград прибудет командующий СДК, с которым побеседуют президент [Сербии] Александар Вучич и [начальник Генерального штаба ВС Сербии] генерал Мойсилович".

"Для нас важно разговаривать с СДК, как я уже отмечал, необходимо, чтобы СДК вывели незаконно присутствующий спецназ косовской полиции (Rosu - прим. ТАСС) с севера Косова и Метохии, которые, очевидно, нацелены исключительно на оккупацию территорий", - подчеркнул представитель кабмина.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар и спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак 6 июня встретились с Курти. Они потребовали от Приштины провести внеочередные выборы в северных муниципалитетах Косова с участием косовских сербов. Президент непризнанной республики Вьоса Османи подтвердила возможность проведения нового голосования, при этом она выдвинула подписание не менее чем 20% местных избирателей соответствующей петиции в адрес Приштины в качестве условия для новых выборов. В Белграде заявили, что Курти ищет предлоги для невыполнения требований США и ЕС по деэскалации ситуации на севере края, и сообщили о том, что Приштине придется пойти на уступки перед сербским населением края ради участия сербов в новых муниципальных выборах.