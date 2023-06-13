СМИ: ЮАР готова отстаивать нейтральную позицию в украинском конфликте

Как пишет издание Independent Online, угрозы членов Конгресса США о лишении республики права проведения форума AGOA были приняты во внимание

ПРЕТОРИЯ, 13 июня. /ТАСС/. ЮАР продолжит отстаивать нейтральную позицию в российско-украинском конфликте и не будет поддаваться давлению со стороны США. Об этом во вторник сообщил южноафриканский портал Independent Online, комментируя заявления властей ЮАР относительно развития отношений с США.

"Угрозы группы членов Конгресса США лишить ЮАР права проведения форума AGOA ("Закон о росте и возможностях Африки" - прим. ТАСС) в 2023 году из-за нейтральной позиции страны были приняты во внимание", - приводит портал слова официального представителя МИД ЮАР Клейсона Моньелы. Однако, по его словам, окончательного решения по вопросу проведения встречи еще не принято. Моньела подчеркнул, что специальные представители президента ЮАР уже посетили США и дали разъяснения касательно нейтральной политики Претории на фоне текущего конфликта на Украине.

Как сообщает портал, пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья считает, что введение санкций из-за нейтральной позиции страны "было бы несправедливым решением" США. По его словам, ЮАР "никому не причинила вреда" в ходе конфликта.

Эти заявления были сделаны после того, как группа американских конгрессменов направила в Белый дом письмо с предложением лишить ЮАР права проведения форума AGOA. Они считают, что перенос мероприятия в другую африканскую страну "направит ясный и важный сигнал о том, что США продолжают поддерживать Украину" и не будут мириться с тем, что их "торговые партнеры оказывают поддержку России". Члены Конгресса также полагают, что связи с Россией ставят под сомнение возможность получения Преторией торговых преимуществ, которыми она пользуется в рамках AGOA, поскольку "страны-бенефициары не должны заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность и внешнеполитические интересы США". Как отмечает газета The New York Times, ЮАР является крупнейшим бенефициаром AGOA, экспортировавшим в прошлом году в США товары на общую сумму порядка $3 млрд.

О ситуации вокруг высказываний посла США

Ранее в мае посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что во время захода в декабре 2022 года российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы. В тот же день администрация президента республики заявила, что подобные высказывания подрывают партнерство между Преторией и Вашингтоном. Она указала, что американская сторона не представила никаких доказательств в пользу своей версии. 12 мая Бригети был вызван в МИД ЮАР, где министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор выразила свое недовольство его действиями. Посол признал, что перешел черту, и извинился, сообщил официальный представитель южноафриканского внешнеполитического ведомства Клейсон Моньела.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 мая заявил, что послу США стоит "знать свое место и не лезть в чужие дела". "ЮАР является суверенным государством. РФ является суверенным государством. Мы выстраиваем отношения между собой в полном соответствии с нормами и принципами международного права, существующими в соответствующей сфере. Если в любой сфере нашего сотрудничества возникают у той или иной стороны-участницы какие-то вопросы, то мы эти вопросы решаем по двусторонней линии", - сказал глава МИД РФ.