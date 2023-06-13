Премьер Косова призвал Албанию запросить у Сербии автономию для албанцев на юге страны

Глава правительства Албании Эди Раме ранее составил свой проект формирования Сообщества сербских муниципалитетов в Косове

БЕЛГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти предложил главе правительства Албании Эди Раме представить президенту Сербии Александару Вучичу проект создания автономии для албанцев в Прешевской долине на юге страны по аналогии с Сообществом сербских муниципалитетов (ССМ) в Косове. Об этом во вторник сообщил портал Kosovo Online.

"Я не сомневаюсь, что премьер-министр Албании Эди Рама считает свое предложение по проекту устава [ССМ] хорошим, и, поскольку это так, я предлагаю ему представить такой проект устава для национальных меньшинств президенту Сербии Александару Вучичу на следующей встрече "Открытых Балкан" для албанцев в [Прешевской] долине", - отметил Курти.

Ранее Рама составил собственный проект формирования ССМ в Косове, а также направил его копии президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, главе Евросовета Шарлю Мишелю и представителям США. Он также призвал Приштину вывести подконтрольные ей полицейские силы из ранее захваченных зданий муниципалитетов с сербским населением на севере края. В соответствии с Брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной 2013 года в Косове должен был быть создан орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Прешевская долина расположена на юге Сербии, здесь находятся три крупных города: Прешево, Медведжа, Буяновац. Албанцы составляют значительный процент населения данного региона. Представители местной албанской диаспоры ранее уже обращались к руководству Косова с просьбой включить их в состав непризнанного края. В 2019 году Белград и Приштина при посредничестве США обсуждали идею взаимного признания границ после обмена территориями, но достичь договоренности не удалось. План предусматривал переход под контроль Белграда муниципалитетов на севере Косова с сербским большинством и передачу Приштине Прешевской долины.

В октябре 2019 года лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии приняли Декларацию об общем экономическом пространстве ("Открытые Балканы"), которая подразумевает свободное движение товаров, капитала, услуг и людей в регионе. Периодически проходят встречи лидеров стран региона в данном формате.