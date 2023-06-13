13 июня, 13:45
Военная операция на Украине

Шольц считает, что в последнее время было "мало поводов" говорить с Россией по Украине

По словам канцлера ФРГ, "в надлежащий момент" он снова проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил, что все еще собирается провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом он считает, что в последние месяцы было мало поводов для этого. С таким заявлением он выступил в интервью, которое опубликовано во вторник в газете Nürnberger Nachrichten.

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"Последний разговор был в декабре прошлого года. Текущий ход войны в последнее время давал мало поводов для разговора. Однако в надлежащий момент для продвижения наших целей я его вновь проведу", - сказал он.

Также Шольц вновь призвал Россию "вывести войска" с Украины. "Это было бы основой для честного мира", - утверждал он.

За последние несколько недель канцлер неоднократно говорил, что намерен "в ближайшее время" поговорить с Путиным.

Президент РФ и канцлер ФРГ с момента начала СВО общались по телефону 11 раз, в том числе 3 раза в трехстороннем формате с участием президента Франции Эмманюэля Макрона. Большая часть этих контактов была прошлой весной. В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Последняя очная встреча лидеров состоялась в Кремле 15 февраля 2022 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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