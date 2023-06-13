Минск призвал верховного комиссара ООН по правам человека не обслуживать большую политику

При этом замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич подчеркнул заинтересованность Минска в сотрудничестве с институтами ООН

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Белоруссия разочарована ролью и деятельностью Верховного комиссариата ООН по правам человека (УВКПЧ), занимающегося обслуживанием большой политики вместо того, чтобы обратиться к конкретным чаяниям простых людей. Об этом в ходе в встречи в Женеве с верховным комиссаром Фолькером Тюрком заявил замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич.

"В ходе беседы белорусский дипломат выразил глубокую обеспокоенность политизацией и двойными стандартами в сфере прав человека, использованием системы ООН и темы прав человека в работе ООН для избирательных обвинений отдельных стран вопреки принципам ООН о суверенном равенстве государств и невмешательстве во внутренние дела. Обозначил отсутствие единых объективных стандартов реализации прав человека, - сообщила пресс-служба белорусского дипломатического ведомства. - Юрий Амбразевич также выразил разочарование ролью и деятельностью, которые вынуждены осуществлять УВКПЧ и лично верховный комиссар вместо объединительных усилий, обеспечения сотрудничества государств и содействия государствам - главных задач, ради которых создавалась ООН".

При этом замглавы МИД Белоруссии подчеркнул заинтересованность Минска в сотрудничестве с институтами ООН, включая УВКПЧ, и выразил уверенность в наличии в рамках мандата УВКПЧ потенциала для сотрудничества по реализации в стране государственной политики в сфере охраны прав детей, инвалидов, и обеспечения гендерного равенства.

"[Амбразевич] призвал руководство УВКПЧ прекратить обслуживать большую политику, обратиться к конкретным чаяниям простых белорусских людей и внести вклад в устойчивое развитие страны в соответствии с задачами, определенными национальным правительством, а не иностранными политическими силами", - отметили в МИД Белоруссии.

Также в Женеве замминистра встретился с вице-президентом Международного комитета Красного Креста Жилем Карбонье. Собеседники "подчеркнули готовность сторон к сохранению возможной оперативной поддержки друг друга на случай чрезвычайных гуманитарных ситуаций".

В ходе встречи с заместителем верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Джилиан Тригз был "отдельно отмечен рост активности УВКБ в плане содействия правительству Беларуси в решении задач, вызванных ростом числа переселенцев с Украины". Касаясь ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС, Амбразевич отметил, что Польша, Литва и Латвия по-прежнему отказываются от взаимодействия с белорусской стороной по данным вопросам. "Он подчеркнул, что отказ от международного сотрудничества на совместной границе делает эти страны полностью ответственными за рост организованной преступности, связанной с нелегальным пересечением иностранцами белорусской границы в направлении Евросоюза и сопряженные с этим трафиком страданиями и смертями беженцев", - добавили в МИД Белоруссии.