На Украине с февраля 2022 года возбудили 10627 дел о незаконном обращении с оружием

Лидером по незаконному обороту оружия стала Днепропетровская область

ТАСС, 13 июня. Полиция Украины с февраля 2022 года возбудила 10627 уголовных дел о незаконном обращении с оружием. Об этом со ссылкой на полицию сообщает украинское издание "Вести".

Отмечается, в частности, что обвинения предъявлены 4,4 тыс. граждан страны. Основная статья - ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Лидером по незаконному обороту оружия стала Днепропетровская область, отметили в полиции.

Ранее глава МВД страны Игорь Клименко сообщал, что в настоящий момент на руках у населения Украины находится около 1,2 млн единиц только зарегистрированного оружия. При этом, по его словам, количество незарегистрированного оружия может доходить до 3 млн единиц.

Власти Украины в феврале прошлого года начали раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта того же года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". При этом украинские СМИ писали, что в городах страны действовали банды вооруженных грабителей, которые пытались проникнуть в квартиры под видом военнослужащих территориальной обороны или полицейских. Власти в некоторых регионах в начале этого года призвали жителей сдать оружие, но в отведенный срок сделано это не было. Вместе с тем в конце марта Клименко заявлял, что до завершения боевых действий оружие изымать у населения не будут.