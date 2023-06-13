На Украине провели обыски у трех судей Верховного суда по делу о коррупции

Фигурантом дела является бывший председатель этой высшей судебной инстанции Всеволод Князев

ТАСС, 13 июня. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у трех судей Верховного суда страны по делу о коррупции, по которому проходит бывший председатель этой высшей судебной инстанции Всеволод Князев. Об этом сообщило украинское издание "Слово и дело".

По его данным, обыски прошли 16 мая, однако о том, у кого они были проведены, стало известно только сейчас. В частности, в квартире судьи Большой палаты Верховного суда Жанны Елениной при обыске были найдены $177 750 и €10 000 наличными. Из этой суммы 50 тыс. долларов были индентифицированы следствием как часть взятки, Высший антикоррупционный суд 23 мая наложил на эти средства арест. Остальные $127 750 и €10 тыс. не были арестованы, так как суд не счел убедительными представленные следствием доводы в пользу того, что эти средства были получены в виде взятки.

Детективы НАБУ 16 мая также провели обыски у двух других судей Верховного суда, Ирины Григорьевой и Сергея Стороженко. Что именно было найдено у них в ходе обысков, не сообщается. Стороженко подал заявление об отставке и был освобожден от должности судьи Верховного суда 8 июня.

15 мая занимавший в то время пост председателя Верховного суда Украины Князев был задержан сотрудниками НАБУ в рамках дела о взятке в размере 2,7 млн долларов членам Верховного суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. В пресс-службе предпринимателя отвергли подозрения в даче взятки. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия как главы инстанции. Князев заявил, что считает дело против него политическим заказом и местью. Он утверждал, что в его кабинете "просто хранились" деньги, которые приносили разные лица, в том числе судьи. 19 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога на сумму около 2,9 млн долларов.