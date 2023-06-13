Премьер-министр Кубы пригласил Мишустина посетить с визитом Гавану

Мануэль Марреро Крус также поблагодарил российскую сторону за гостеприимство

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус пригласил российского коллегу Михаила Мишустина посетить с визитом Гавану и пообещал передать ему официальное письменное приглашение.

"В Сочи мы говорили с вами о возможности вашего визита на Кубу", - сказал Мануэль Крус в ходе встречи с премьером РФ во вторник в Москве.

Ранее он посетил Сочи, где принял участие в мероприятиях в рамках Евразийского экономического союза, при котором Куба является наблюдателем.

Премьер Кубы сказал, что не взял с собой официальное приглашение в Сочи, но передаст его позже в Москве. "И вы сможете своими глазами увидеть, как уже реализуются некоторые проекты на Кубе, и убедитесь, как нам удалось продвинуться по многим вопросам. Можно будет установить лично контроль за ходом принятых договоренностей", - сказал кубинский премьер.

Он поблагодарил российскую сторону за гостеприимство, отметив, что его участие в мероприятиях в рамках ЕАЭС принесло много пользы. "Буду очень рад, если нам удастся создать индустриальный парк на Кубе, где будут присутствовать все эти страны (входящие в ЕАЭС)", - подчеркнул Мануэль Марреро Крус, добавив, что Куба надеется "когда-нибудь провести у себя Евразийский межправительственный совет, чтобы у глав правительств этих стран была возможность лично познакомиться" с островом.

"Думаю, что то, как ведутся торгово-экономические отношения с Россией, может послужить образцом для развития экономических отношений с другими странами Евразийского союза", - подчеркнул Мануэль Крус. Он выразил надежду на то, что между ним и премьером РФ "уже возникла очень крепкая дружба".

О договорно-правовой базе взаимоотношений

Торгово-экономические отношения двух стран регулируются рядом документов. Среди них Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве (2000), Меморандум о принципах стратегического сотрудничества (2009), соглашения об избежании двойного налогообложения (2010), о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях (2016), о научно-техническом и инновационном сотрудничестве (2019). Взаимодействие двух стран в экономической сфере курирует Межправительственная российско-кубинская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее последнее, 19-е, заседание состоялось в Москве 18 ноября 2022 года. Действует Деловой совет Куба - Россия.