Британский контингент в Силах НАТО для Косова временно усилят до 330 человек

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи также подчеркнул, что его страна сохраняет приверженность поддержанию безопасности региона

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Британский контингент в Силах НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) в этом году будет временно увеличен с 40 до 330 человек. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении замглавы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи, объяснившего это участием британских военных в учениях СДК.

"Наш вклад в СДК с августа по октябрь этого года вырастет до 330 военнослужащих, опять же в целях проведения учений СДК Operational Rehearsal", - сказал Хиппи. "Великобритания сохраняет приверженность СДК и поддержанию безопасности Косова, недавно было подтверждено, что мы продолжим вносить вклад в формирование СДК по крайней мере до 2026 года", - добавил он.

В ответ на депутатский запрос в Минобороны также опубликовали данные о количестве британских солдат, которые входили в состав СДК в период с 2015 года по 2023 год. Эта цифра колеблется на уровне 30-60 человек за исключением 2021 и 2022 годов, когда она увеличивалась до 540 и 121 военнослужащего соответственно. Это также было объяснено учениями.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.