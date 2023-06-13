13 июня, 17:02
Военная операция на Украине

В Киеве упрекнули некоторые страны в желании выгодно перевооружиться за счет СВО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь призвал союзников передать больше "хранящегося на складах" современного вооружения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Многие европейские страны фактически использовали ситуацию вокруг Украины, чтобы выгодно перевооружиться и избавиться от устаревших образцов военной техники. Об этом заявил во вторник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Давайте называть вещи своими именами. <...> [конфликт на Украине стал] прекрасной возможностью для многих европейских стран выгодно перевооружиться, отдать устаревшее вооружение и получить новые образцы техники за счет стратегических партнеров", - написал он в своем Twitter и вновь призвал союзников передать Киеву больше "хранящегося на складах" современного вооружения.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация