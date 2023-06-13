В Киеве упрекнули некоторые страны в желании выгодно перевооружиться за счет СВО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь призвал союзников передать больше "хранящегося на складах" современного вооружения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Многие европейские страны фактически использовали ситуацию вокруг Украины, чтобы выгодно перевооружиться и избавиться от устаревших образцов военной техники. Об этом заявил во вторник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Давайте называть вещи своими именами. <...> [конфликт на Украине стал] прекрасной возможностью для многих европейских стран выгодно перевооружиться, отдать устаревшее вооружение и получить новые образцы техники за счет стратегических партнеров", - написал он в своем Twitter и вновь призвал союзников передать Киеву больше "хранящегося на складах" современного вооружения.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине.