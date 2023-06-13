В Венгрии заявили, что конфликт на Украине вызывает обострение других глобальных угроз

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто также отметил, что "воинственная риторика по-прежнему звучит гораздо громче и мощнее, чем риторика мира"

БУДАПЕШТ, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженный конфликт на Украине вызывает обострение других глобальных проблем и создает вместе с ними комплексную угрозу международной безопасности. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН.

"Война на Украине, все более серьезные миграционные потоки, террористическая угроза и экологические вызовы образуют порочный круг, который необходимо разорвать как можно скорее. Если международное сообщество не сможет это сделать, то возникнут очень большие проблемы", - заявил глава МИД в интервью венгерскому телеканалу М1.

Он отметил, что хотя во всем мире подавляющее большинство стран выступает в поддержку мирного урегулирования украинского конфликта, "воинственная риторика по-прежнему звучит гораздо громче и мощнее, чем риторика мира". "Поэтому настало время лагерю мирового большинства, выступающего за мир, повысить свой голос", - подчеркнул Сийярто перед заседанием Совбеза ООН.

Говоря о взаимосвязи конфликта на Украине с другими глобальными проблемами, он напомнил о сокращении поставок украинского зерна в беднейшие страны Азии и Африки, которое ведет к нехватке продовольствия, социальной неустойчивости, политической дестабилизации и способствует распространению экстремистских идеологий. "Сейчас мир сталкивается с величайшей угрозой терроризма. Например, в Африке совершается больше терактов, чем когда-либо, и растущая угроза терроризма является одной из основных причин миграционных потоков", - пояснил министр.

По его словам, усиление нелегальной миграции "удваивает давление в сфере безопасности" на такие государства, как Венгрия, которые напрямую сталкиваются с последствиями войны в Украине. "Не говоря уже о том, что война становится все более серьезной в регионе, где расположена крупнейшая в Европе [Запорожская] атомная электростанция. А такие события, к сожалению, всегда усиливают идеологические и безосновательные нападки на атомную энергетику", - добавил Сийярто.