Латвия передаст Украине электрооборудование на €430 тыс.

В пакет помощи войдут электрогенераторы, компрессоры и другое оборудование

ВИЛЬНЮС, 13 июня. /ТАСС/. Рига приняла решение о передаче Киеву электроэнергетического оборудования стоимостью €430 тыс. Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Латвия предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере €430 тыс., чтобы помочь людям, пострадавшим из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

Как отметил глава правительства балтийской республики, Украине будут переданы электрогенераторы, компрессоры и другое оборудование.