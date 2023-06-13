13 июня, 17:14

Латвия передаст Украине электрооборудование на €430 тыс.

В пакет помощи войдут электрогенераторы, компрессоры и другое оборудование

ВИЛЬНЮС, 13 июня. /ТАСС/. Рига приняла решение о передаче Киеву электроэнергетического оборудования стоимостью €430 тыс. Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Латвия предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере €430 тыс., чтобы помочь людям, пострадавшим из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

Как отметил глава правительства балтийской республики, Украине будут переданы электрогенераторы, компрессоры и другое оборудование. 

Теги:
УкраинаЛатвияКариньш, Кришьянис
© Информационное агентство ТАСС
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